Verweij ontkracht transfergerucht: "Hij is niet concreet in beeld"

Het gerucht dat Ajax interesse heeft in Sontje Hansen hoort bij het 'WK Hagelschieten', zegt Mike Verweij met een knipoog. Volgens hem is er geen sprake van een concrete deal.

"Het WK Hagelschieten is begonnen", reageert Mike Verweij in Kick-off op de geruchten over een mogelijke terugkeer van Sontje Hansen naar Ajax. "Elke club, of het nou Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, FC Twente of welke club dan ook is, heeft voor iedere positie een aantal namen. Dan kan er op een gegeven moment geïnformeerd worden bij een zaakwaarnemer."

"Sontje Hansen zal best gepolst zijn. Wat verdient nu? Heeft hij een gelimiteerde transfersom? Ziet hij een terugkeer naar Ajax zitten? Maar op dit moment is er nul komma nul sprake van. Daarmee zeg ik niet dat hij niet in beeld kan komen, maar Hansen is niet concreet in beeld", vervolgt de Ajax-watcher.

Hansen scoorde onlangs in de Johan Cruijff ArenA voor NEC, waar hij sinds 2023 speelt. Na de 0-3 zege op Ajax gaf de 23-jarige aanvaller aan ooit te willen terugkeren. "Ajax is nog steeds mijn cluppie, ik blijf een Ajacied en ik hoop ooit terug te keren bij Ajax", liet Hansen optekenen door de Gelderlander.