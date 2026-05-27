Verweij ontkracht transfergerucht: "Hij is nu nog veel te duur"

Mike Verweij denkt dat Míchel als trainer goed bij Ajax past. Dat de trainer in zijn kielzog ook Viktor Tsygankov mee zou nemen naar Ajax, doet Verweij echter af als onzin.

In de podcast Kick-off wil hij het nog wel even opnemen voor interim-trainer Óscar García. "Hij heeft het voor elkaar gekregen dat Ajax in de play-offs als de brandweer ging", aldus de clubwatcher. "Eigenlijk speelde Ajax zijn beste twee wedstrijden in de play-offs."

Presentator Pim Sedee vraagt of García niet weer trainer kan worden van Jong Ajax. "Dat zou, denk ik, voor Ajax heel goed zijn, maar ik weet niet of hij dat nog wil", antwoordt Verweij. "Hij heeft uitgesproken dat hij graag trainer van Ajax 1 blijft. Ik kan hem uit die droom helpen: dat gaat niet gebeuren."

Girona degradeerde recentelijk. Toch vindt Verweij dat geen probleem met het oog op de mogelijke overgang van Míchel. "Maar je ziet dat het een bepaalde manier van Ajax-voetbal is. Het zegt mij dus helemaal niets dat die man is gedegradeerd", zegt Verweij, die weet dat oud-Ajacieden Donny van de Beek en Daley Blind het daarmee eens zijn. "Zij vinden ook dat hij bij Ajax past.”