Verweij ontkracht transfergerucht: "Hij is nu nog veel te duur"
Mike Verweij denkt dat Míchel als trainer goed bij Ajax past. Dat de trainer in zijn kielzog ook Viktor Tsygankov mee zou nemen naar Ajax, doet Verweij echter af als onzin.
In de podcast Kick-off wil hij het nog wel even opnemen voor interim-trainer Óscar García. "Hij heeft het voor elkaar gekregen dat Ajax in de play-offs als de brandweer ging", aldus de clubwatcher. "Eigenlijk speelde Ajax zijn beste twee wedstrijden in de play-offs."
Presentator Pim Sedee vraagt of García niet weer trainer kan worden van Jong Ajax. "Dat zou, denk ik, voor Ajax heel goed zijn, maar ik weet niet of hij dat nog wil", antwoordt Verweij. "Hij heeft uitgesproken dat hij graag trainer van Ajax 1 blijft. Ik kan hem uit die droom helpen: dat gaat niet gebeuren."
Girona degradeerde recentelijk. Toch vindt Verweij dat geen probleem met het oog op de mogelijke overgang van Míchel. "Maar je ziet dat het een bepaalde manier van Ajax-voetbal is. Het zegt mij dus helemaal niets dat die man is gedegradeerd", zegt Verweij, die weet dat oud-Ajacieden Donny van de Beek en Daley Blind het daarmee eens zijn. "Zij vinden ook dat hij bij Ajax past.”
In Spanje werd ook nog gesteld dat Ajax Tsygankov over zou willen nemen. De rechtsbuiten scoorde zesmaal dit seizoen. Ook was hij vijfmaal aangever. "Ook al is Girona gedegradeerd, hij is op dit moment veel te duur", is Verweij helder.
De Oekraïner heeft een transferwaarde van liefst vijftien miljoen op Transfermarkt. "Het is ook een jongen die, denk ik, uiteindelijk wil cashen; hij is nu 28. En ik denk dat dat ook niet de positie is waar Ajax nu naar moet kijken", zegt Verweij, die weet dat Ajax daar Maher Carrizo en Steven Berghuis in huis heeft.
Verweij ontkracht transfergerucht: "Hij is nu nog veel te duur"
Jaap Stam vindt nieuwe baan bij club in Eredivisie: "Dat hoop ik"
Ajax laat linksback naar Keuken Kampioen Divisie vertrekken
Huntelaar geeft gezondheidsupdate: "Het gaat een stuk beter"
Bounida krijgt uitsluitsel over plek bij WK-selectie Marokko
"Van Basten is bij Ajax een keer onder zijn bureau gaan liggen"
Sneijder biecht leugen op: "Die 'fuck you' was wel richting hem"
Weghorst niet mee met Oranje? "Hij kan net zoveel oorlog maken"
Jan Mulder roemt Ajax-talent: "Dat gaat een grote speler worden"
Van der Vaart blikt terug: "Van Basten dacht: wat een mongool"
Kraay overtuigd: "Die kan de komende twaalf jaar mee bij Ajax"
Sven Mislintat alweer ontslagen in Duitsland: "Dat kan gebeuren"
Derksen bekritiseert Ajax-speler: "Het is een dommig werkpaard"
Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"
'Doelwit van Ajax loopt WK voetbal mis': "Het leven gaat door"
Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"
Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"
Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"
Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"
Perez geeft Ajax hoop: "Daarom kan Ajax ook weer snel aanhaken"
Ronald de Boer over Ajax-icoon: "Dan kreeg je een uitbrander..."
Kaj Ramsteijn met transferadvies: "Ajax heeft hem niet nodig"
'Ajax wil shoppen in Spanje en Girona van sterspeler beroven'
Godts speculeert: "Elke grote Ajax-speler vertrekt met een prijs"
Sneijder en Van der Vaart zien zoons uitgaan: "Gaat je carrière"
Jol: "Er was niets mis met Ajax, zeker niet vergeleken met nu"
Ajax oogst complimenten: "Niemand dacht dat ze het zouden redden"
Ajax getipt: "Kunnen nog een serieus bedrag aan hem verdienen"
Ajax ziet talent transfervrij vertrekken: "Hopelijk geen vaarwel"
Viergever keert terug bij Ajax? "Ik houd alle opties nog open"