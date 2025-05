Verweij oppert trainersduo voor Ajax: "Wel een Feyenoord-verleden"

Mike Verweij weet niet of Paul Simonis al klaar is om hoofdtrainer van Ajax te worden. De journalist oppert een samenwerking met Kees van Wonderen.

Simonis wordt na een goed seizoen met Go Ahead Eagles genoemd als mogelijke nieuwe Ajax-trainer. "Je hoort toch dat er wel wat twijfel is over Simonis, of hij er wel klaar voor is. Misschien kan hij het met een oude bekende van hem doen: Kees van Wonderen", oppert Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "In combinatie met Simonis, waarbij Simonis de assistent was en Van Wonderen de hoofdtrainer, hebben ze het geweldig gedaan."

Simonis was bij Go Ahead Eagles en SC Heerenveen de assistent van Van Wonderen, maar Verweij oppert een wissel. "Ik denk dat Kees van Wonderen niet eens te groot zou zijn om de assistent van Simonis te worden", aldus de clubwatcheer van Ajax. "Maar het zou wel heel bijzonder zijn met zijn Feyenoord-verleden." Van Wonderen was afgelopen seizoen trainer van Schalke 04, maar werd onlangs ontslagen.