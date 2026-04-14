Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verweij: "Oscar Garcia is gewoon heel erg ontevreden over hem"

Gijs Kila
bron: Kick-Off
Óscar García Foto: © BSR Agency

Ajax-trainer Óscar García is allerminst tevreden over Kasper Dolberg. Dat stelt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Sinds García in maart aan het roer staat bij Ajax, kiest hij steevast voor Wout Weghorst in de spits. Dat gaat ten koste van Dolberg, tot onbegrip van Valentijn Driessen. "Dolberg is je toekomst. Die heb je voor jaren vastgelegd. Daar heb je heel veel geld voor betaald. Weghorst is niet je toekomst, die gaat weg. Je moet hem sowieso speelminuten geven. Wat heeft het voor zin om die jongen bij 0-3 op de bank te houden?"

Volgens Verweij ligt de oorzaak bij de prestaties van Dolberg op de training en in wedstrijden. "Vooral in het verdedigende aspect doet hij het veel minder." Tegen Heracles Almelo was het plan nog om hem in te brengen, maar dat veranderde door een rode kaart. "Het was overigens wel de bedoeling dat hij erin zou komen, maar toen kreeg Ajax een rode kaart. Toen vond García het handiger om Weghorst in de punt te houden als aanspeelpunt."

Toch blijft de situatie opvallend, vindt Driessen, die zich afvraagt hoe Dolberg zich kan bewijzen zonder speeltijd. Verweij begrijpt de keuze van de trainer echter wel. "García ziet Dolberg elke dag aan het werk. Ik neem aan dat hij zijn oordeel daarop baseert. Hij is gewoon héél erg ontevreden over die speler. Dan is het het goed recht van een trainer om iemand aan de kant te houden."

Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws