Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Verweij over Ajax-aanwinst: "Zij denken dat hij er dan kan staan"

Gijs Kila
bron: Kick Off
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Ajax ziet veel potentie in Maximilian Ibrahimovic. De Amsterdammers beschouwen de linksbuiten, die waarschijnlijk dinsdag gepresenteerd wordt in Amsterdam, zelfs als de potentiële opvolger van Mika Godts. Dat vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"Het is wel een bijzondere transfer", begint Verweij, die afgelopen vrijdag even na 17.00 uur doorkreeg dat Ajax volop werk maakte van de komst van Ibrahimovic. "Er waren ook andere clubs in Nederland. Daar heeft hij ook mee gesproken. Maar zijn zaakwaarnemer, José Forte Rodriguez, heeft een aantal gesprekken gevoerd en kreeg toch het beste gevoel bij Ajax."

Ajax gaat de zoon van clubicoon Zlatan Ibrahimovic in eerste instantie huren van AC Milan. "Na het seizoen kan Ajax beslissen of ze hem voor 3,5 miljoen euro kopen, of niet", vervolgt Verweij. Volgens de Ajax-watcher verwacht men in Amsterdam veel van de negentienjarige linksbuiten. "Zij denken dat hij zoveel potentie heeft dat als Mika Godts komende zomer mocht gaan, hij er dan kan staan."

Mocht die doorbraak uitblijven, dan keert Ibrahimovic na dit seizoen weer terug naar Italië. "Hij gaat hier waarschijnlijk beginnen in Jong Ajax. Wel heeft hij min of meer de toezegging gekregen dat hij mag trainen bij Ajax 1. Dat is een beetje afhankelijk van je eigen prestaties."

