Verweij over Ajax-blessure: "Hij heeft een lichte beschadiging"

Ajax hoopt Takehiro Tomiyasu na de interlandperiode weer beschikbaar te hebben. Dat meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off . De verdediger reisde deze week niet af naar Japan voor de interlands tegen Schotland en Engeland vanwege een hamstringblessure.

"Hij zou naar Japan gaan, maar haakte af", begint Verweij in de podcast van De Telegraaf. "Hij heeft na heel veel ernstig blessureleed nog steeds de hoop dat hij naar het WK kan met Japan, tegenstander van Nederland. Daarvoor was deze interlandperiode heel belangrijk, om te laten zien hoe fit hij was."

Het liep anders voor Tomiyasu, die zich in de laatste wedstrijd tegen Feyenoord moest laten wisselen vanwege klachten aan zijn hamstring. Daardoor bleef de verdediger deze interlandperiode in Nederland. "Hij speelde in De Kuip heel goed. Hij is niet naar Japan gereisd," vervolgt Verweij.

"Onderzoek in Amsterdam heeft uitgewezen dat hij een hele lichte beschadiging aan zijn hamstring heeft. De hoop is nog wel aanwezig in Amsterdam dat hij tegen FC Twente mee kan spelen. Dan is het een hele goede beslissing om niet naar Japan af te reizen," aldus Verweij.