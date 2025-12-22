Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax zet vol in op de komst van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur. Dat vertelt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De Amsterdammers hopen de zoon van clubicoon Johan Cruijff al tijdens de winterstop te kunnen presenteren.

Volgens Verweij ontstond er recent onduidelijkheid nadat ESPN meldde dat directeur voetbalzaken Marijn Beuker een eventuele aanstelling van Cruijff zou tegenhouden. Verweij besloot daarop contact op te nemen met Beuker zelf. "Er werd verkondigd dat Marijn Beuker tegen de komst was van Jordi Cruijff. Daardoor zou Maxwell nog in beeld kunnen, maar die is nu totaal niet in beeld, want alles is gericht op Cruijff", aldus Verweij.

Integendeel zelfs: binnen Ajax is er volgens hem juist brede steun voor Cruijff. "Er is een unaniem advies gegeven door de directie", legt Verweij uit. "Dus iedereen heeft zich achter de Raad van Commissarissen geschaard en de RvC is nu in gesprek met Jordi Cruijff. Dan kan je wel invullen wat het advies van de directie is geweest, inclusief Marijn Beuker."

Verweij denkt dat Beuker juist uitkijkt naar een samenwerking met Cruijff. "Ik denk dat hij zelfs zou willen aantonen dat er in zijn huidige aanpak ook elementen van het plan Cruijff zitten." Bovendien benadrukt hij dat Beuker zelf geen ambitie heeft om technisch directeur te worden. "Hij heeft totaal niet de ambitie om TD te worden, maar daar is geen sprake van."

De beslissing ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Als het aan Verweij ligt, komt er snel duidelijkheid. "De RvC is aan zet en dat zal uiteindelijk wel goedkomen. Ik verwacht nog steeds dat Cruijff in januari gepresenteerd wordt als nieuwe TD en dat hij in februari aan de slag gaat."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Mika Godts juicht

'Tottenham Hotspur aanwezig bij Ajax-duels voor 'volgende Hazard''

0
Sean Steur

'Ajax gaat in gesprek met Bundesliga-club over verkoop van Steur'

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax bestuur & beleid Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff Marijn Beuker Mike Verweij
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd