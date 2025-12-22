Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"

Ajax zet vol in op de komst van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur. Dat vertelt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf . De Amsterdammers hopen de zoon van clubicoon Johan Cruijff al tijdens de winterstop te kunnen presenteren.

Volgens Verweij ontstond er recent onduidelijkheid nadat ESPN meldde dat directeur voetbalzaken Marijn Beuker een eventuele aanstelling van Cruijff zou tegenhouden. Verweij besloot daarop contact op te nemen met Beuker zelf. "Er werd verkondigd dat Marijn Beuker tegen de komst was van Jordi Cruijff. Daardoor zou Maxwell nog in beeld kunnen, maar die is nu totaal niet in beeld, want alles is gericht op Cruijff", aldus Verweij.

Integendeel zelfs: binnen Ajax is er volgens hem juist brede steun voor Cruijff. "Er is een unaniem advies gegeven door de directie", legt Verweij uit. "Dus iedereen heeft zich achter de Raad van Commissarissen geschaard en de RvC is nu in gesprek met Jordi Cruijff. Dan kan je wel invullen wat het advies van de directie is geweest, inclusief Marijn Beuker."

Verweij denkt dat Beuker juist uitkijkt naar een samenwerking met Cruijff. "Ik denk dat hij zelfs zou willen aantonen dat er in zijn huidige aanpak ook elementen van het plan Cruijff zitten." Bovendien benadrukt hij dat Beuker zelf geen ambitie heeft om technisch directeur te worden. "Hij heeft totaal niet de ambitie om TD te worden, maar daar is geen sprake van."

De beslissing ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Als het aan Verweij ligt, komt er snel duidelijkheid. "De RvC is aan zet en dat zal uiteindelijk wel goedkomen. Ik verwacht nog steeds dat Cruijff in januari gepresenteerd wordt als nieuwe TD en dat hij in februari aan de slag gaat."