Verweij over nieuwe Ajax-trainer: "Hij staat er heel goed op"

Ajax is nog op zoek naar een nieuwe trainer en die zou zomaar eens uit de Spaanse hoek kunnen komen. De Amsterdammers hebben namelijk Jordi Cruijff aangesteld als nieuwe technisch directeur en hij zal zich spoedig gaan concentreren op de nieuwe trainer.

Mike Verweij doet bij Nieuws van de Dag een voorspelling over de nieuwe trainer van Ajax. "Voor het eerste elftal zal hij ongetwijfeld in zijn Spaanse netwerk gaan speuren", begint de verslaggever van De Telegraaf.

"Ik weet dat de trainer van Girona er heel goed op staat, Míchel", geeft Verweij aan. "Dat zou wel eens de volgende kunnen worden, maar pin me daar niet op vast." Míchel wordt al langere tijd in verband gebracht met Ajax, dat advies kan inwinnen bij Donny van de Beek en Daley Blind. De twee oud-Ajacieden hebben Míchel nu namelijk als trainer bij Girona.