Verweij over salaris Tadic: "Schijnt echt stukken minder te zijn"

Volgens Verweij maakten juist de gesprekken met Boekhoorn en Schreuder het verschil. "Boekhoorn raakte met Tadic in gesprek en het verhaal was zo enthousiast. Net als het verhaal van Dick Schreuder: die propageert aanvallend voetbal en daar houdt Tadic ook van. Boekhoorn helpt zulke spelers ook na loopbaan in de begeleiding, bijvoorbeeld met de vraag wat ze met hun geld moeten. Dat heeft hij met Lasse Schöne al gedaan. Hij geeft allerlei zakelijke adviezen en dat was een geweldig mooi gesprek, aldus de entourage van Tadic."

Verweij is duidelijk over de invloed van de NEC-investeerder. "Boekhoorn heeft er echt wel een cruciale rol in gespeeld. Die heeft Tadic over de streep getrokken." Ook over het salaris van Tadic schept de Ajax-watcher duidelijkheid. "Hij gaat een goed salaris verdienen. Het gerucht ging dat het om 2,5 miljoen euro ging, maar dat is in alle toonaarden door verschillende mensen ontkend. Het schijnt echt stukken, stukken minder te zijn. Anders krijg je ook scheve gezichten in de kleedkamer bij NEC. Het is wel zo dat Boekhoorn geen salarissen betaalt, maar hij vult wel de tekorten aan. Als het salaris dus heel hoog is, betaalt Boekhoorn indirect alsnog het salaris."