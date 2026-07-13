Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Verweij over transfertarget van Ajax: "Dat is geen reële optie"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Ondanks de recente berichtgeving lijkt een transfer van Azzedine Ounahi naar Ajax voorlopig geen voor de hand liggende optie. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij is de kans klein dat de Amsterdamse club aan de financiële voorwaarden kan of wil voldoen.

Afgelopen weekend meldde transferjournalist Fabrizio Romano dat Ajax in gesprek is met Girona over de Marokkaanse middenvelder. Trainer Míchel kent Ounahi nog uit hun gezamenlijke periode bij de Spaanse club en zou hem graag naar Amsterdam halen.

Verweij tempert echter de verwachtingen. In de podcast Kick-off van De Telegraaf noemt hij een transfer weinig waarschijnlijk. "Dat is geen reële optie", stelt de clubwatcher in Kick-off.

Toch sluit hij een overstap niet volledig uit. Volgens Verweij hangt veel af van de opstelling van Girona tijdens de onderhandelingen. "Het is wel een speler die ze héél erg interessant vinden. En als Girona heel erg zakt met de prijs... Maar die jongen heeft een gelimiteerde transfersom van 25 miljoen euro. Hij heeft het op het vorige en dit WK heel goed gedaan, maar tussendoor niet zo veel gepresteerd. Het zou mij verbazen als ze daar zoveel geld voor uit gaan trekken."

Ounahi ligt bij Girona nog vast en beschikt over een afkoopclausule van 25 miljoen euro. Juist dat prijskaartje lijkt volgens Verweij de grootste hindernis te vormen voor een eventuele transfer naar Ajax.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Anton Gaaei

'Ajax onderhandelt over Gaaei, ESPN onthult gewenste transfersom'

0
Azzedine Ounahi

'Ajax biedt miljoenen voor middenvelder, flinke concurrentie'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Mike Verweij
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst in het shirt van FC Twente

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

0
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

0
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Verweij over transfertarget van Ajax: "Dat is geen reële optie"

Jongen (8) in Ajax-shirt bedreigd tijdens oefenwedstrijd

'Ajax onderhandelt over Gaaei, ESPN onthult gewenste transfersom'

KNVB reageert op overlijden Rob Dieperink: "We zijn geschrokken"

'Ajax biedt miljoenen voor middenvelder, flinke concurrentie'

De Telegraaf: 'Ajax pikt 20-jarige spits gratis op bij Juventus'

BREAKING | 'Gaaei bereikt akkoord en staat voor vertrek bij Ajax'

VIDEO | Marcos Leonardo gespot op De Toekomst voor medische keuring
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws