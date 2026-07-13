Verweij over transfertarget van Ajax: "Dat is geen reële optie"

Ondanks de recente berichtgeving lijkt een transfer van Azzedine Ounahi naar Ajax voorlopig geen voor de hand liggende optie. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij is de kans klein dat de Amsterdamse club aan de financiële voorwaarden kan of wil voldoen.

Afgelopen weekend meldde transferjournalist Fabrizio Romano dat Ajax in gesprek is met Girona over de Marokkaanse middenvelder. Trainer Míchel kent Ounahi nog uit hun gezamenlijke periode bij de Spaanse club en zou hem graag naar Amsterdam halen. Verweij tempert echter de verwachtingen. In de podcast Kick-off van De Telegraaf noemt hij een transfer weinig waarschijnlijk. "Dat is geen reële optie", stelt de clubwatcher in Kick-off.

Toch sluit hij een overstap niet volledig uit. Volgens Verweij hangt veel af van de opstelling van Girona tijdens de onderhandelingen. "Het is wel een speler die ze héél erg interessant vinden. En als Girona heel erg zakt met de prijs... Maar die jongen heeft een gelimiteerde transfersom van 25 miljoen euro. Hij heeft het op het vorige en dit WK heel goed gedaan, maar tussendoor niet zo veel gepresteerd. Het zou mij verbazen als ze daar zoveel geld voor uit gaan trekken." Ounahi ligt bij Girona nog vast en beschikt over een afkoopclausule van 25 miljoen euro. Juist dat prijskaartje lijkt volgens Verweij de grootste hindernis te vormen voor een eventuele transfer naar Ajax.