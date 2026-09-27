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Verweij over veelbesproken moment met Brobbey: "Een slimmigheidje"

Thomas
bron: Kick Off Podcast
Mike Verweij en Valentijn Driessen
Mike Verweij en Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Mike Verweij heeft zich uitgesproken over het veelbesproken moment rond Brian Brobbey tijdens Nederland-Duitsland. De voormalig Ajax-spits lag geblesseerd op het veld, maar Duitsland besloot door te spelen en kwam vervolgens op een 0-1 voorsprong. Denzel Dumfries was woedend op Joshua Kimmich, al begrijpt Verweij de keuze van de Duitsers.

"Dumfries ging daar wel heel goed mee om", zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik snap zijn frustratie wel. En het is ook goed om even te laten zien dat je het niet pikt." De Oranje-international zocht tijdens het duel meerdere keren de confrontatie met Kimmich.

Hoewel Brobbey op de grond lag, vindt Verweij het vooral slim dat Duitsland bleef voetballen. "Het was natuurlijk ook wel heel slim van Duitsland. Ze hoeven die bal niet uit te spelen, dus het is gewoon een slimmigheidje. Misschien moet het Nederlands elftal dit soort dingen ook meer gaan doen. Dat kan uiteindelijk wel de uitslag beïnvloeden."

Volgens Verweij kan Kimmich dan ook weinig worden verweten. "Je kan het de spelers ook niet kwalijk nemen. De scheidsrechter bepaalt of er wordt gefloten. Zo niet, wordt er gewoon doorgevoetbald."

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