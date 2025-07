Verweij over 'wezenloze' Ajax-speler: "20 miljoen voor pakken"

"Ik heb het idee dat Brobbey een beetje wezenloos rondloopt en dat hij het liefst zelf een transfer maakt", begint Verweij in de podcast Kick-off. "Ajax heeft hem destijds teruggekocht voor zeventien miljoen van Leipzig en ook veel salaris betaald, dus Ajax gaat daar verlies op maken. Ik denk dat je uiteindelijk twintig miljoen wel moet pakken."

Volgens Verweij kan Brobbey voor veel clubs nog van waarde zijn. "Ik denk dat het in potentie nog steeds echt een hele goede spits is en dat er uiteindelijk ook wel een club het aandurft met hem. Dat zou misschien voor Ajax en hem goed zijn", meent de journalist. "Hij is een hele goede spits, maar het kwam er afgelopen seizoen niet uit en nu in de voorbereiding weer niet. Misschien is hij gewoon toe aan een nieuwe omgeving."