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Ajax transfergeruchten en nieuws

Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."

Amber
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Mike Verweij beleeft momenteel weer tropenweken als clubwatcher van Ajax. De journalist van De Telegraaf ziet dat het landschap door de komst van sociale media en 'transfergoeroes' compleet is veranderd, maar geniet nog altijd met volle teugen van de (naderende) megatransfers in de Johan Cruijff ArenA.

In zijn column voor de ochtendkrant legt Verweij uit dat het vak van voetbaljournalist er vroeger heel anders uitzag. Het nieuws kon soms zelfs vierentwintig uur worden vastgehouden. "Dat vroeger alles beter was, wil ik niet zeggen. Maar dat het werk van een voetbaljournalist tijdens transferperiodes in mijn begintijd bij De Telegraaf overzichtelijker was, is een feit."

Tegenwoordig is het landschap een stuk complexer. "Dankzij het world wide web kan ook een onbekende perenplukker uit Peru een concurrent zijn. Plaatst hij op X dat zijn buurjongen een lucratief contract heeft getekend als buitenspeler bij Ajax, dan is De Telegraaf geklopt." Bovendien zijn er inmiddels journalisten die zich exclusief op transfers storten. "Tegenwoordig concurreren we niet alleen met andere traditionele media en willekeurige socialemediagebruikers, maar ook met transfergoeroes. De bekendste – Fabrizio Romano – heeft op X ruim 28 miljoen volgers."

Door die snelle nieuwsvoorziening gaat er ook veel nepnieuws rond. Verweij en zijn collega's hebben er een dagtaak aan om de feiten van de fabels te scheiden. "Het zal niet verbazen dat 99 procent niet klopt. Vaak zijn de – vooral vanuit Oost-Europa en Zuid-Amerika – gedropte namen die in verband worden gebracht met Ajax, Feyenoord en PSV bedoeld om een speler in de markt te zetten of zijn marktwaarde op te vijzelen."

Ondanks dat voetbalclubs "steeds geslotener bolwerken" worden, haalt Verweij dankzij zijn netwerk nog altijd zijn gram. Sterker nog: de transferklappers in Amsterdam laten zijn journalistieke hart sneller kloppen. "Op vrijdagavond horen dat Ajax Julian Brandt aantrekt, PSG zijn zinnen op Mika Godts heeft gezet en Marc-André ter Stegen een dag later medisch wordt gekeurd, geeft een Ajax-watcher ontzettend veel energie."

Dat de rust voorlopig nog niet is wedergekeerd, deert hem dan ook niet. "Het is een feest om alle platformen te bedienen met nieuws en achtergronden. Tot september zijn het, met een gemiddelde dagelijkse schermtijd van zestien uur, korte nachten, maar die nemen we graag voor lief."

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