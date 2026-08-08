Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."

Mike Verweij beleeft momenteel weer tropenweken als clubwatcher van Ajax. De journalist van De Telegraaf ziet dat het landschap door de komst van sociale media en 'transfergoeroes' compleet is veranderd, maar geniet nog altijd met volle teugen van de (naderende) megatransfers in de Johan Cruijff ArenA.

In zijn column voor de ochtendkrant legt Verweij uit dat het vak van voetbaljournalist er vroeger heel anders uitzag. Het nieuws kon soms zelfs vierentwintig uur worden vastgehouden. "Dat vroeger alles beter was, wil ik niet zeggen. Maar dat het werk van een voetbaljournalist tijdens transferperiodes in mijn begintijd bij De Telegraaf overzichtelijker was, is een feit."

Tegenwoordig is het landschap een stuk complexer. "Dankzij het world wide web kan ook een onbekende perenplukker uit Peru een concurrent zijn. Plaatst hij op X dat zijn buurjongen een lucratief contract heeft getekend als buitenspeler bij Ajax, dan is De Telegraaf geklopt." Bovendien zijn er inmiddels journalisten die zich exclusief op transfers storten. "Tegenwoordig concurreren we niet alleen met andere traditionele media en willekeurige socialemediagebruikers, maar ook met transfergoeroes. De bekendste – Fabrizio Romano – heeft op X ruim 28 miljoen volgers."