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Ajax bestuur & beleid

Verweij plaatst vraagtekens bij verlenging: "Signaal naar Beuker"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Marijn Beuker op de 'AVA' vergadering van Ajax in Amsterdam
Marijn Beuker op de 'AVA' vergadering van Ajax in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Ajax maakte maandagochtend bekend dat de samenwerking met Olympia wordt voortgezet. De arbeidsbemiddelaar blijft tot minimaal 2029 verbonden aan de Amsterdamse club als official partner en hoofdsponsor van de jeugdopleiding. Volgens clubwatcher Mike Verweij is vooral het moment waarop de verlenging naar buiten is gebracht opvallend.

In een officieel persbericht schreef Ajax: "Ajax en Olympia hebben overeenstemming bereikt over een verlenging van hun partnership tot minimaal 2029. De arbeidsbemiddelaar blijft daarmee official partner en hoofdsponsor van de Ajax-jeugd. Ook blijft Olympia naamgevend partner van de Olympia Future Cup én zichtbaar op de rug van het shirt van Ajax 1. De verlenging onderstreept de gezamenlijke ambitie van beide partijen om samen talent te ontwikkelen, kansen te creëren en maatschappelijke impact te maken."

Tijdens de podcast Kick-off reageerde Verweij op het nieuws en plaatste hij vraagtekens bij de timing van de overeenkomst. "Overigens heel opvallend: ik zag vanochtend een persbericht voorbijkomen van Ajax. De hoofdsponsor van de jeugdopleiding, Olympia, heeft bijgetekend. Het is geen toeval dat dit kort na het vertrek van Marijn Beuker gebeurt", aldus de journalist.

Verweij wees erop dat Olympia volgens hem nog een lopende overeenkomst had. "Die hadden nog een contract van een jaar, maar tekenen nu met twee jaar bij. Ik denk dat er mensen blij zijn met het vertrek van Marijn Beuker", vervolgde hij.

Daarop vroeg Pim Sedee zich af of de sponsor zonder het vertrek van Beuker wel had verlengd. "Denk je dat ze mét Beuker niet verlengd hadden?", vroeg hij. Verweij wilde daar geen harde conclusie aan verbinden. "Dat zeg ik niet. Dat weet ik niet. Maar dat dit zo kort na het vertrek van Beuker gebeurt, is wel een signaal", besloot de Ajax-watcher.

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