Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Verweij sluit naam uit als nieuwe trainer: "Stond niet op de lijst"

De naam van Philippe Clement wordt niet serieus genoemd bij Ajax. Mike Verweij, die de club nauwgezet volgt voor De Telegraaf, veegt het Belgische gerucht van tafel.

"Die Clement, dat heb ik gecheckt", zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Verweij reageert op het nieuws dat twee dagen geleden uit België kwam, waarin werd gesproken over Ajax’ interesse in de 51-jarige Clement, die sinds zijn vertrek bij Rangers FC zonder club zit. "Het Laatste Nieuws in België bracht dat. Elke keer als er ergens een vacature vrijkomt, wordt die man erin geslingerd", vervolgt de clubwatcher. "Daar kan hij ook niks aan doen, dat zijn waarschijnlijk zijn zaakwaarnemers. Maar bij Ajax stond hij niet op de lijst", benadrukt Verweij.

De namen die wél rondgaan als mogelijke opvolgers van de ontslagen John Heitinga zijn Erik ten Hag en Paul Simonis. Ten Hag wordt op de burelen in de Johan Cruijff Arena gezien als topfavoriet, terwijl er inmiddels ook contact is geweest met Simonis, die bij VfL Wolfsburg werd ontslagen. Zowel De Telegraaf als de Duitse tak van Sky Sport bevestigden dat maandag.

