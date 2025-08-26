Verweij spreekt Ajax-geruchten tegen: "Vooralsnog niet waar"

Dinsdagmiddag maakte het Franse medium L'Equipe melding van een bod van Paris FC. Dat bod zou zes miljoen euro bedragen. Volgens Verweij klopt er (nog) niks van de berichtgeving uit Frankrijk. Per dinsdagmiddag heeft Ajax nog geen bod ontvangen voor de Deense rechtsback. "Wat dinsdagmiddag niet is, kan nog komen. Maar vooralsnog niet waar", zo klinkt het.