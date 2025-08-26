Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Verweij spreekt Ajax-geruchten tegen: "Vooralsnog niet waar"

Max
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Ajax heeft dinsdagmiddag nog geen bod ontvangen op Anton Gaaei. Dat schrijft Mike Verweij namens de Telegraaf op X

Dinsdagmiddag maakte het Franse medium L'Equipe melding van een bod van Paris FC. Dat bod zou zes miljoen euro bedragen. Volgens Verweij klopt er (nog) niks van de berichtgeving uit Frankrijk. Per dinsdagmiddag heeft Ajax nog geen bod ontvangen voor de Deense rechtsback. "Wat dinsdagmiddag niet is, kan nog komen. Maar vooralsnog niet waar", zo klinkt het.

James McConnell

'Ajax doet zaken met Liverpool en haalt oude bekende van Heitinga'

0
Theo Janssen

Janssen snapt niks van Ajax-besluit: "Zou met hem aan de slag gaan"

0
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Anton Gaaei
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
0 reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
