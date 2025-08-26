Ajax transfergeruchten en nieuws
Verweij spreekt Ajax-geruchten tegen: "Vooralsnog niet waar"
Mike Verweij Foto: © BSR Agency
Ajax heeft dinsdagmiddag nog geen bod ontvangen op Anton Gaaei. Dat schrijft Mike Verweij namens de Telegraaf op X.
Dinsdagmiddag maakte het Franse medium L'Equipe melding van een bod van Paris FC. Dat bod zou zes miljoen euro bedragen. Volgens Verweij klopt er (nog) niks van de berichtgeving uit Frankrijk. Per dinsdagmiddag heeft Ajax nog geen bod ontvangen voor de Deense rechtsback. "Wat dinsdagmiddag niet is, kan nog komen. Maar vooralsnog niet waar", zo klinkt het.
Laatste nieuws
Gullit wijst: "Of heeft Ajax niet de ballen om het te doen?"
Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"
Verweij spreekt Ajax-geruchten tegen: "Vooralsnog niet waar"
'Ajax doet zaken met Liverpool en haalt oude bekende van Heitinga'
'Ajax stalt talentvolle vleugelaanvaller bij Eredivisie-club'
'Ajax ontvangt miljoenenbod uit Frankrijk op Anton Gaaei'
'Wim Kieft ondergaat spoedoperatie': "Hij stierf van de pijn"
Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"
Driessen nog niet overtuigd van Ajacied: "Hij zit er niet mee"
KNVB maakt arbiter bekend voor duel tussen FC Volendam en Ajax
Meer nieuws
Janssen snapt niks van Ajax-besluit: "Zou met hem aan de slag gaan"
Manchester City-ster geopperd voor Ajax: "Schitterende voetballer"
UEFA wijzigt loting Europees voetbal: "Donderdag start procedure"
'Taylor kan alsnog vertrekken, club gaat nieuwe poging doen'
'FC Basel twijfelt over Ahmetcan Kaplan': "Ze hebben twee opties"
Ronald Waterreus keihard voor oud-Ajacied: "Een verwende puber"
Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"
FOTO | Perisic is Ajax-plaaggeest niet vergeten: "Dankjewel, 26"
Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"
Ruben Ligeon moest weg bij Ajax: "Eerst barstte ik in tranen uit"
Ouder nieuws
Willem van Hanegem 'waarschuwt' Ajax na zege: "Voor hoe lang?"
Joeri Heerkens vestigt record, maar Jong Ajax gaat wel onderuit
Mirani na Ajax - Heracles Almelo: "Ik vind het echt schandalig"
Johan Derksen zaagt oud-Ajacied af: "Slapzak, karakterloze jongen"
Van Polen ziet 'besluiteloze' Ajacied: "Die gozer kost me punten"
'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'
Driessen kritisch: "Ajax gaat een heel moeizaam seizoen tegemoet"
Bas Sibum na Ajax-uit: "Dan is dat ook een compliment aan zich"
Hugo Borst tipt aanvaller bij Ajax: "Hem zouden ze nu willen"
Sjoerd Mossou bekritiseert Ajacied: "Hij heeft vaak geen zin"
Video’s
Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"
Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"
Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"
Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"
'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'
Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo
"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"
0 reacties