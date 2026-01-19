Verweij spreekt Ajax-nieuws tegen: "Wel degelijk nog een optie"

Ajax heeft de deur voor JP Chermont nog helemaal niet dichtgegooid. Dat stelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf, waarmee hij eerdere berichtgeving van Voetbal International tegenspreekt.

VI meldde zondag dat een transfer van Chermont voorlopig van de baan zou zijn, omdat Jordi Cruijff zijn komst geen prioriteit meer zou vinden. Verweij schetst echter een ander beeld. "Ik las ergens dat Chermont, die rechtsback, dat dat niet door zou gaan", zegt hij in de podcast. "Dat is nog wel degelijk een optie. Jordi Cruijff heeft daar helemaal geen streep doorheen gezet."

De komst van de twintigjarige verdediger van Santos hangt volgens Verweij vooral samen met uitgaande transfers. "Alleen het is wel afhankelijk van de verkoop van Anton Gaaei." De Deen staat al langer op de nominatie om Ajax te verlaten. Rond de jaarwisseling werd bekend dat onder meer Paris FC en SS Lazio belangstelling hebben voor de rechtsback.