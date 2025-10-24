Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax bestuur & beleid

Verweij spreekt ESPN tegen: "Bleek grotendeels onzin te zijn"

Amber
bron: Kick-Off
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Volgens Mike Verweij klopt het achtergrondverhaal dat ESPN vrijdag publiceerde over Ajax van geen kant. In de podcast Kick-off van De Telegraaf vertelt de clubwatcher dat hij al maanden geleden signalen kreeg over de verhalen die nu in het stuk van ESPN staan, maar dat hij destijds al wist dat ze niet klopten.

"Eigenlijk is het gebruikelijk om niet over collega’s te praten", begint Verweij. "Maar het bijzondere is wel: een heel groot deel van wat in dat artikel stond, kreeg ik al op 6 september. Valentijn was daarbij, we stonden op de vliegtuigtrap om naar Finland-Nederland te gaan."

In het ESPN-artikel werden onder meer John Heitinga en Danny Blind genoemd, waarbij werd gesuggereerd dat Blind oren zou hebben naar een technische functie bij Ajax. Volgens Verweij is daar niets van waar. "Ik heb het gecheckt, want dat hoor je te doen als journalist. En het bleek gewoon grotendeels onzin te zijn", zegt hij. "Ik heb ook mensen gebeld die toen niet geciteerd wilden worden. Nadat dit stuk verscheen, heb ik vanochtend (vrijdag, red.) toch maar even de hoofdpersoon Danny Blind gebeld. Toen kreeg ik van hem te horen wat ik bijna twee maanden geleden ook hoorde: dat het gewoon onzin is."

Verweij vroeg Blind om toestemming hem hierover te citeren. "Toen heb ik tegen Danny gezegd: ik wil het eigenlijk niet over andere media hebben, tenzij ik jou mag citeren dat er dingen niet kloppen. Hij zei: dit is de grootst mogelijke onzin die ik ooit heb gelezen en citeer me maar."

Volgens Verweij was Blind duidelijk in zijn ontkenning. "Er is geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om een andere technische functie te gaan vervullen. Pertinente onzin. Danny was echt een beetje pissig. Hij zei: iedereen die mij kent, weet dat ik niet zo kinderachtig ben: mijn zoontje mag niet komen, dus ben ik weg."

Ook andere bronnen bevestigen volgens Verweij dat het ESPN-artikel niet strookt met de werkelijkheid. "Ik heb nog een andere direct betrokkene, die niet met naam geciteerd wil worden. Hij zegt het volgende: ze roepen maar wat. Er staan veel dingen in dat artikel die de categorie aannames en zelfs invullen zijn helaas. Dat is gewoon flauw en vervelend, want dit is een direct betrokkene."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga

Moet Heitinga vrezen? "Nederlaag tegen FC Twente maakt dat onmogelijk"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Derksen wijst hoofdschuldige aan bij Ajax: "Heeft niet ingegrepen"

0
Lees meer:
Ajax bestuur & beleid Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Mike Verweij
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van den Brom

Van den Brom: "Natuurlijk kijk je met een schuin oog naar Ajax"

0
Kenneth Taylor

'Taylor had conflict met Ajax-staf': "Hij zou op de bank zitten"

0
Marciano Vink

Marciano Vink steunt Ajacied: "Ik begrijp zijn frustratie wel"

0
Oscar Gloukh

"Gloukh vroeg zich intern af of hij met Jong Ajax meetrainde"

0
Marcel Keizer

'Ajax wilde Marcel Keizer als hoofdtrainer': "Eerst benaderd"

0
Ajax-fans in de Arena

Ajax-supporters laten zich kritisch uit: "Dit lijkt onhoudbaar"

0
René van der Gijp

René van der Gijp lacht om oud-Ajacied: "Het is ook een gedoe"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd