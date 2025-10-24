Verweij spreekt ESPN tegen: "Bleek grotendeels onzin te zijn"

Volgens Mike Verweij klopt het achtergrondverhaal dat ESPN vrijdag publiceerde over Ajax van geen kant. In de podcast Kick-off van De Telegraaf vertelt de clubwatcher dat hij al maanden geleden signalen kreeg over de verhalen die nu in het stuk van ESPN staan, maar dat hij destijds al wist dat ze niet klopten.

"Eigenlijk is het gebruikelijk om niet over collega’s te praten", begint Verweij. "Maar het bijzondere is wel: een heel groot deel van wat in dat artikel stond, kreeg ik al op 6 september. Valentijn was daarbij, we stonden op de vliegtuigtrap om naar Finland-Nederland te gaan."

In het ESPN-artikel werden onder meer John Heitinga en Danny Blind genoemd, waarbij werd gesuggereerd dat Blind oren zou hebben naar een technische functie bij Ajax. Volgens Verweij is daar niets van waar. "Ik heb het gecheckt, want dat hoor je te doen als journalist. En het bleek gewoon grotendeels onzin te zijn", zegt hij. "Ik heb ook mensen gebeld die toen niet geciteerd wilden worden. Nadat dit stuk verscheen, heb ik vanochtend (vrijdag, red.) toch maar even de hoofdpersoon Danny Blind gebeld. Toen kreeg ik van hem te horen wat ik bijna twee maanden geleden ook hoorde: dat het gewoon onzin is."

Verweij vroeg Blind om toestemming hem hierover te citeren. "Toen heb ik tegen Danny gezegd: ik wil het eigenlijk niet over andere media hebben, tenzij ik jou mag citeren dat er dingen niet kloppen. Hij zei: dit is de grootst mogelijke onzin die ik ooit heb gelezen en citeer me maar."

Volgens Verweij was Blind duidelijk in zijn ontkenning. "Er is geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om een andere technische functie te gaan vervullen. Pertinente onzin. Danny was echt een beetje pissig. Hij zei: iedereen die mij kent, weet dat ik niet zo kinderachtig ben: mijn zoontje mag niet komen, dus ben ik weg."

Ook andere bronnen bevestigen volgens Verweij dat het ESPN-artikel niet strookt met de werkelijkheid. "Ik heb nog een andere direct betrokkene, die niet met naam geciteerd wil worden. Hij zegt het volgende: ze roepen maar wat. Er staan veel dingen in dat artikel die de categorie aannames en zelfs invullen zijn helaas. Dat is gewoon flauw en vervelend, want dit is een direct betrokkene."