Geschreven door Idse Geurts 26 apr 2022 om 11:04

Erik ten Hag hoopt aankomende zomer twee spelers van Ajax mee te kunnen nemen naar Manchester United. Dit stelt Ajax-watcher Mike Verweij in de Kick-off Podcast van De Telegraaf. Het zou hier gaan om Antony en Jurriën Timber. Een transfer van Antony zou het meest voor de hand liggen. Aantal weken geleden gaf Timber immers nog aan dat hij nog niet is uitgeleerd bij Ajax. Antony daarentegen, vindt dat hij toe is aan een volgende stap in zijn carrière.

In de podcast meldt Verweij dat de contractonderhandelingen tussen Ajax en Timber op dit moment stilliggen. “Er is een hele tijd over gesproken, maar ik heb het idee dat met de nieuwe leiding na Overmars het even stil is komen te liggen. Het is zeker een optie en ik denk dat hij nog niet klaar is in Amsterdam”, laat Verweij zich uit over de situatie van Timber. Toch moet Ajax wel vaart maken, aangezien Ten Hag Timber graag zou willen meenemen naar Engeland. “Manchester United heeft zijn pijlen ook gericht op Timber. Het is een publiek geheim dat Ten Hag zeer gecharmeerd is van Antony en Timber. Als je twee spelers zou moeten noemen die geschikt zijn voor United, dan komt hij daar bij uit. Bij Antony en Timber”, besluit de journalist.