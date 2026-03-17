Verweij tipt Ajax: "Cruijff moet hem zo snel mogelijk vastleggen"

Valentijn Driessen vindt dat Ajax snel zaken moet doen op de transfermarkt. De chef voetbal van De Telegraaf adviseert de Amsterdammers om er alles aan te doen om Takehiro Tomiyaso snel langer vast te leggen.

"Die Tomiyasu, nu zie je wat Ajax heeft gemist op linksback", begint Valentijn Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Wijndal heeft er bijna een heel jaar gespeeld en die komt heel, heel, heel veel tekort bij Ajax. Dat laat die Tomiyasu eigenlijk op één been zien tijdens deze wedstrijd."

Driessen verwacht dat de Japanse verdediger niet lang in Amsterdam te bewonderen zal zijn. "Hij deed het best goed. In het begin een beetje onwennig, maar daarna pakte hij het wel heel goed op. Die loopt dadelijk gratis de deur uit na die revalidatieperiode", voorspelt de journalist.

Driessen adviseert technisch directeur Jordi Cruijff dan ook om Tomiyasu langer vast te leggen. "Dat is wel iemand waarvan ik denk: 'Als Ajax hem kan houden...' Het is niet dezelfde speler als Tagliafico, maar hij kan wel eenzelfde inbreng hebben. Spelers kunnen zich wel aan hem optrekken."

Collega Mike Verweij ziet wel kansen voor Ajax. "Ajax heeft hem vastgelegd en daarbij ook wel de intentie uitgesproken: 'Laten we kijken dit half jaar en als het goed gaat dat we dan met elkaar doorgaan'. Wat gaat er gebeuren als hij voor het WK wordt geselecteerd en een goed WK speelt? Japan kan de verrassing van het WK worden en is hij dan nog houdbaar voor Ajax?", aldus Verweij. "Eigenlijk moet Jordi Cruijff Tomiyasu zo snel mogelijk vastleggen."