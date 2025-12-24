AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Verweij: "Uiteindelijk is hij wel geschikt voor een topclub"

Amber
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Mike Verweij is onder de indruk van de kwaliteiten van Philippe Sandler. De Ajax-watcher van De Telegraaf ziet in de verdediger van NEC een speler die, ondanks een recente fout tegen Ajax, het niveau heeft voor een stap hogerop, mits hij langere tijd blessurevrij blijft.

De 28-jarige Sandler is dit seizoen een vaste waarde in de Nijmeegse defensie. In eerdere jaren werd zijn ontwikkeling geremd door langdurig blessureleed, waardoor hij bij clubs als Feyenoord en Manchester City niet wist door te breken. Afgelopen speelweekend ging het tegen Ajax mis voor Sandler: een ongelukkige fout leidde tot de treffers van Mika Godts.

Toch doet die misstap volgens Verweij weinig af aan zijn oordeel. In de podcast Kick-off benadrukt hij de potentie van de verdediger. "Sandler is een goede voetballer, maar die doet dit. En hij is veel geblesseerd. Dit kan je natuurlijk niet doen. Toch denk ik dat hij uiteindelijk wel geschikt is voor een topclub, als hij altijd fit zou zijn", aldus Verweij.

Bij NEC vormt Sandler dit seizoen het centrale duo met Ajax-huurling Ahmetcan Kaplan. De Nijmegenaren beschikken over een optie tot koop op de Turkse verdediger, die in Amsterdam niet meer in de plannen voorkwam. Of NEC die optie daadwerkelijk zal lichten, is nog maar de vraag. Valentijn Driessen is daar in ieder geval niet van overtuigd. "Kaplan valt wel tegen hoor. Moet ik eerlijk zeggen."

