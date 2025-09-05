Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"

bron: Kick-Off
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Mike Verweij denkt dat Alex Kroes heel blij is met de verkoop van Bertrand Traoré. Volgens de clubwatcher maakte de exit van de aanvaller de weg vrij voor de komst van Kasper Dolberg. 

Ajax verkocht Brian Brobbey aan Sunderland, maar liet Traoré ook nog snel dezelfde weg bewandelen. "Ik denk dat Kroes heel erg schrok toen er binnen de club werd geopperd: als Brobbey weg is, kunnen we met Weghorst en Traoré als tweede spits wel de Champions League, Eredivisie en KNVB Beker in", schetst Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Toen moet hij gedacht hebben: nu moet ik heel snel die Traoré gaan verkopen, want dan krijg ik misschien wél toestemming om Kasper Dolberg."

De Amsterdammers leken in eerste instantie dus geen vervanger meer aan te trekken voor Brobbey. “Dat vonden mensen écht een heel goed plan, om met Traoré en Weghorst het seizoen in te gaan", weet Verweij. "Dat was natuurlijk geen goed idee, dus ik denk dat ze uiteindelijk wel hun handen mogen dichtknijpen met de komst van Dolberg."

Wout Weghorst treurt

Wout Weghorst terug naar de bank? "Dat is heel lullig voor hem"

Johan Derksen bij Vandaag Inside

Derksen verwacht dubbele Ajax-exit: "Een hele verkeerde keuze"

Alex Kroes
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

