Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"

Ajax verkocht Brian Brobbey aan Sunderland, maar liet Traoré ook nog snel dezelfde weg bewandelen. "Ik denk dat Kroes heel erg schrok toen er binnen de club werd geopperd: als Brobbey weg is, kunnen we met Weghorst en Traoré als tweede spits wel de Champions League, Eredivisie en KNVB Beker in", schetst Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Toen moet hij gedacht hebben: nu moet ik heel snel die Traoré gaan verkopen, want dan krijg ik misschien wél toestemming om Kasper Dolberg."

De Amsterdammers leken in eerste instantie dus geen vervanger meer aan te trekken voor Brobbey. “Dat vonden mensen écht een heel goed plan, om met Traoré en Weghorst het seizoen in te gaan", weet Verweij. "Dat was natuurlijk geen goed idee, dus ik denk dat ze uiteindelijk wel hun handen mogen dichtknijpen met de komst van Dolberg."