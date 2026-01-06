Verweij verklapt Ajax-plannen: "Een samenwerking met Indonesië"

Jordi Cruijff gaat als technisch directeur aan de slag bij Ajax en Mike Verweij weet op de website van de Telegraaf te melden dat de 51-jarige bestuurder 'op zijn vroegt pas in februari' tekenbevoegdheid zal hebben bij de club uit Amsterdam.

"Tot die tijd zal Jordi over de schouders van de vertrekkende td Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker meekijken", schrijft hij. "Het voordeel daarvan is dat zijn handtekening niet onder de komende transferperiode komt te staan en hij daar later niet (onterecht) op kan worden afgerekend", aldus Verweij.

"Cruijff zal zich op de zomerse transferperiode en het vinden van een nieuwe trainer richten", vervolgt hij. "Als het aan Ajax ligt, dan blijft de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff als adviseur verbonden aan de voetbalbond van Indonesië. De Amsterdamse club denkt dat Cruijff in Azië deuren kan openen en hoopt uiteindelijk munt te slaan uit een samenwerking met Indonesië", verklapt Verweij, die daarmee een kijkje geeft in de plannen van Ajax.

"Al ver voordat er interesse van Ajax in Cruijff was, onderzochten de Amsterdammers de mogelijkheden tot een partnerclub in Indonesië", weet hij. "In dat land zijn veel Nederlandse Indonesiërs actief en de voorzitter van de Indonesische voetbalbond Erick Thohir is gecharmeerd van Cruijff en de Hollandse School. De werkzaamheden van Cruijff voor Indonesië blijven beperkt tot een aantal dagen per jaar", benadrukt Verweij.