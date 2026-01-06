HNM De Podcast
Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Het laatste Ajax Nieuws

Verweij verklapt Ajax-plannen: "Een samenwerking met Indonesië"

Niek
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff gaat als technisch directeur aan de slag bij Ajax en Mike Verweij weet op de website van de Telegraaf te melden dat de 51-jarige bestuurder 'op zijn vroegt pas in februari' tekenbevoegdheid zal hebben bij de club uit Amsterdam. 

"Tot die tijd zal Jordi over de schouders van de vertrekkende td Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker meekijken", schrijft hij. "Het voordeel daarvan is dat zijn handtekening niet onder de komende transferperiode komt te staan en hij daar later niet (onterecht) op kan worden afgerekend", aldus Verweij.

"Cruijff zal zich op de zomerse transferperiode en het vinden van een nieuwe trainer richten", vervolgt hij. "Als het aan Ajax ligt, dan blijft de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff als adviseur verbonden aan de voetbalbond van Indonesië. De Amsterdamse club denkt dat Cruijff in Azië deuren kan openen en hoopt uiteindelijk munt te slaan uit een samenwerking met Indonesië", verklapt Verweij, die daarmee een kijkje geeft in de plannen van Ajax. 

"Al ver voordat er interesse van Ajax in Cruijff was, onderzochten de Amsterdammers de mogelijkheden tot een partnerclub in Indonesië", weet hij. "In dat land zijn veel Nederlandse Indonesiërs actief en de voorzitter van de Indonesische voetbalbond Erick Thohir is gecharmeerd van Cruijff en de Hollandse School. De werkzaamheden van Cruijff voor Indonesië blijven beperkt tot een aantal dagen per jaar", benadrukt Verweij. 

Kenneth Taylor op de bank bij Ajax

Knipping onthult salarisranglijst: "Ajax ook dit keer kampioen"

Noa Vahle

Noa Vahle bedreigd door supporter na PSV - Ajax: "Je moet dood!"

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

