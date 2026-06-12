Verweij verklapt: "Eerste prijs is alweer binnen voor Weghorst"

Het Nederlands elftal neemt het zondagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten op tegen Japan en deze week werd er een partijtje voetvolley gespeeld door de internationals. Mike Verweij weet te melden dat Ajax-aanvaller Wout Weghorst één van de uitblinkers was.

"Ik moet wel even wat rechtzetten na gisteren", begint hij tijdens de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik zei dat Timber, Dumfries en Van Dijk de drie echte winnaars in de selectie waren. Wout Weghorst is dat echter op zijn manier ook. Alleen Koeman neemt hem mee, omdat hij een ander type spits is dan alle andere spitsen", aldus Verweij, die vervolgens laat weten dat Weghorst in vorm was tijdens de training.

"De eerste prijs is ook alweer binnen voor Weghorst, want hij is kampioen geworden met het voetvolley", blikt hij terug. "Hij zat dan ook wel in een heel goed team, maar ook het verhaal bij Ajax was al dat hij daarmee nooit verliest", besluit Verweij over de lange centrumspits, die een aflopend contract heeft bij de club uit Amsterdam. FC Twente en Benfica worden genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers voor Weghorst.