Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verweij verklapt: "Eerste prijs is alweer binnen voor Weghorst"

Niek
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal neemt het zondagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten op tegen Japan en deze week werd er een partijtje voetvolley gespeeld door de internationals. Mike Verweij weet te melden dat Ajax-aanvaller Wout Weghorst één van de uitblinkers was. 

"Ik moet wel even wat rechtzetten na gisteren", begint hij tijdens de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik zei dat Timber, Dumfries en Van Dijk de drie echte winnaars in de selectie waren. Wout Weghorst is dat echter op zijn manier ook. Alleen Koeman neemt hem mee, omdat hij een ander type spits is dan alle andere spitsen", aldus Verweij, die vervolgens laat weten dat Weghorst in vorm was tijdens de training. 

"De eerste prijs is ook alweer binnen voor Weghorst, want hij is kampioen geworden met het voetvolley", blikt hij terug. "Hij zat dan ook wel in een heel goed team, maar ook het verhaal bij Ajax was al dat hij daarmee nooit verliest", besluit Verweij over de lange centrumspits, die een aflopend contract heeft bij de club uit Amsterdam. FC Twente en Benfica worden genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers voor Weghorst. 

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Van der Vaart bekritiseert Heitinga: "Dat kan hij gewoon niet"

0
Ronald Koeman junior

Ronald Koeman junior doet open sollicitatie: "Bij een grote club"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Jaap Stam en Aad van Toor in de videoclip van Russo

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

0
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Van der Vaart bekritiseert Heitinga: "Dat kan hij gewoon niet"

Verweij verklapt: "Eerste prijs is alweer binnen voor Weghorst"

Ronald Koeman junior doet open sollicitatie: "Bij een grote club"

Ten Hag wijst naar oud-Ajacied: "Dat is een heel groot verlies"

'Ajax nog altijd geïnteresseerd in Spaanse Real Betis-aanvaller'

Gudelj neemt afscheid bij Sevilla; nu transfervrij op te pikken

Taylor: "Ajax-tijd alleen maar positief, behalve de laatste duels"

Mike Verweij verwacht Ajax-vertrek: "Hij wil liever naar Spanje"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws