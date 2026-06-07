Verweij vertelt over Perr Schuurs: "Toen schrokken we best wel"
Perr Schuurs lijkt terug te keren in Nederland. De 26-jarige verdediger zou een mondeling akkoord hebben bereikt met NEC. Dat nieuws werd gebracht door De Telegraaf-journalist Mike Verweij, die in Kick-off vertelt hoe hij bij het nieuws kwam.
Verweij, momenteel in de Verenigde Staten voor het WK, kwam het nieuws op opmerkelijke wijze op het spoor. "Dat is de leeftijd, af en toe moet je plassen 's nachts", grapt Verweij over het moment van ontdekking. "Vanwege het tijdsverschil keek ik op mijn telefoon. Toen ben ik om vijf uur 's ochtends (elf uur 's ochtends Nederlandse tijd) toch maar even gaan appen en bellen. Toen kwam ik erachter dat Schuurs een driejarige aanbieding was gedaan. En dat hij daar wel oren naar leek te hebben, alleen hij twijfelde nog."
Die twijfel is begrijpelijk, zeker gezien het turbulente verleden van de verdediger in Italië. Een toptransfer naar Internazionale liep destijds stuk door de hoge vraagprijs van Torino. "Ik heb hem in februari al geïnterviewd", blikt Verweij terug. "Toen schrokken we eigenlijk best wel. Hij heeft een knieblessure opgelopen bij Torino, op het moment dat hij in de belangstelling stond van Internazionale. Inter had dertig miljoen voor hem geboden, maar omdat een Engelse club meer had geboden, wilde Torino toen veertig miljoen."
De sportieve tegenslag mondde uit in een mentaal dieptepunt voor de oud-Ajacied. "Toen liep hij een hele ernstige knieblessure op. Hij werd geopereerd, had kruisbandletsel. Waar het normaal gesproken best wel goed gaat, hield hij last van zijn knie. Toen raakte hij depressief en zei hij op een gegeven moment tegen zijn meisje dat hij hoopte dat hij de volgende dag niet meer wakker zou worden. Dat geeft wel aan hoe diep hij heeft gezeten."
Inmiddels is de fysieke en mentale situatie van Schuurs aanzienlijk verbeterd. Hij heeft zijn contract in Turijn laten ontbinden en is nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Volgens Verweij ligt de bal nu bij de verdediger zelf. "NEC lijkt daarop in te springen. Hij twijfelt, want hij staat er dus goed op in Italië. Maar NEC zou wel een mooie manier kunnen zijn om geleidelijk weer naar de top te gaan."
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