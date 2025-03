Verweij verwacht contractverlenging Ajax: "Hij gaat bijtekenen"

De kans is groot dat Davy Klaassen ook volgend seizoen nog bij Ajax voetbalt. Dat onthult Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf .

De 32-jarige Klaassen keerde eerder dit seizoen terug bij Ajax en tekende een contract tot de zomer, maar die gaat naar alle waarschijnlijkheid verlengd worden. "Ajax gaat met Klaassen om de tafel zodra men zeker is van Champions League-voetbal. Dat moet geen probleem zijn", vertelt de clubwatcher. "Klaassen gaat voor een jaar bijtekenen."

Klaassen is bezig aan zijn derde termijn in Amsterdam. Dit seizoen was hij in 22 Eredivisieoptredens goed voor zeven doelpunten.