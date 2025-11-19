Verweij verwacht snel nieuwe td Ajax: "Lichten staan op groen"

"Hij is beschikbaar. Hij heeft wel een adviseursfunctie bij Indonesië, maar dat kost hem niet heel veel tijd. Ik denk dat het wel te combineren is", vertelt Verweij in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. "Dat kan voor Ajax misschien ook wel heel interessant zijn, omdat het een gigantisch groot land is met een enorm achterland waar je je voordeel mee kan doen. Misschien door een voetbalschool te beginnen of door een club te adopteren."

Verweij weet dat Cruijff klaar is voor de job. "Hij kan bij wijze van spreken morgen beginnen bij Ajax. Maar er zijn meerdere mensen gepolst. Ik begreep dat er toch heel even contact is geweest met Max Huiberts, heel informeel om de bevestiging te krijgen dat hij niet naar Ajax komt. En zelfs met Txiki Begiristain, maar die zit in een soort sabbatical", zegt hij over Begiristain, die onder meer bij FC Barcelona en Manchester City beleidsbepaler was. "Dus er worden wel meer mensen gepolst, Maxwell zal een lijntje naar uitgegooid zijn, maar ik heb wel het gevoel dat het bij Jordi heel serieus is en dat het wel wat kan gaan worden."

Verweij vindt Cruijff een goede optie. "Het zou denk ik heel goed zijn. Hij is wel iemand waarvoor een heleboel deuren opengaan. Hij is geen oud-Ajax-speler, hoewel hij er in de jeugd heeft gespeeld. Maar het is wel een icoon. Menno Geelen herhaalde ook dat hij het belangrijk vindt dat er een soort boegbeeld komt, zoals Edwin van der Sar en Marc Overmars dat waren."

"Ik denk dat alle lichten op groen staan voor Jordi Cruijff", zegt Verweij, die het ook een goede keuze vindt. Cruijff was technisch directeur van Maccabi Tel Aviv en AEK Larnaca. "Bij Barcelona was hij geen technisch directeur, maar had hij ook een belangrijke functie. Hij heeft ook de trainersdiploma's en is wel ervaren."