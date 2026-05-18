Verweij voorspelt Ajax-trainer: "Ik denk dat hij het gaat worden"

Mike Verweij
Mike Verweij

Mike Verweij verwacht dat Míchel de nieuwe hoofdtrainer van Ajax gaat worden. De trainer van Girona wordt al geruime tijd gelinkt aan de Amsterdammers. 

In de Spaanse media werd gerept over een mondeling akkoord tussen Ajax en Míchel, maar dat is volgens Verweij nog niet zo. "Hij ligt absoluut op poleposition, maar er is nog niet eens over salaris gesproken. Er is dus nog helemaal geen persoonlijk akkoord", verzekert de clubwatcher in Kick-off van de Telegraaf. Verweij denkt wel dat een akkoord gaat volgen. "Ik denk dat het Míchel gaat worden."

Het is nog even wachten tot na het seizoen, zo lijkt het. "Ajax respecteert bovendien dat hij in een degradatiestrijd zit. Ze willen hem de kans geven om zich veilig te spelen. Daarna wordt er pas gepraat", besluit Verweij. Girona verloor zondagavond van Atletico Madrid en staat onder de streep. Dit weekend volgt de beslissende kraker tegen Elche. 

