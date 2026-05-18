Verweij voorspelt Ajax-trainer: "Ik denk dat hij het gaat worden"
Mike Verweij verwacht dat Míchel de nieuwe hoofdtrainer van Ajax gaat worden. De trainer van Girona wordt al geruime tijd gelinkt aan de Amsterdammers.
In de Spaanse media werd gerept over een mondeling akkoord tussen Ajax en Míchel, maar dat is volgens Verweij nog niet zo. "Hij ligt absoluut op poleposition, maar er is nog niet eens over salaris gesproken. Er is dus nog helemaal geen persoonlijk akkoord", verzekert de clubwatcher in Kick-off van de Telegraaf. Verweij denkt wel dat een akkoord gaat volgen. "Ik denk dat het Míchel gaat worden."
Het is nog even wachten tot na het seizoen, zo lijkt het. "Ajax respecteert bovendien dat hij in een degradatiestrijd zit. Ze willen hem de kans geven om zich veilig te spelen. Daarna wordt er pas gepraat", besluit Verweij. Girona verloor zondagavond van Atletico Madrid en staat onder de streep. Dit weekend volgt de beslissende kraker tegen Elche.
'KNVB doet beroep op burgemeester rond Ajax - FC Groningen'
Willem van Hanegem haalt uit naar Ajax: "Eigenlijk ongelooflijk"
Verweij voorspelt Ajax-trainer: "Ik denk dat hij het gaat worden"
Sutalo krijgt goed nieuws en kan koffers pakken, domper voor Mokio
FC Groningen sluit boycot Ajax-duel niet uit: "Zo onrechtvaardig"
Wout Weghorst naar FC Twente? "Denk dat hij daar wel oren naar heeft"
FC Groningen-directeur ziedend: "Dit is absoluut onacceptabel"
FC Groningen mist Taha tegen Ajax door opmerkelijke schorsing
Maas Willemsen baalt van waterballet: "Wij waren beter dan Ajax"
Bruggink na SC Heerenveen-Ajax: "Dit sloeg helemaal nergens op"
'FC Groningen-fans niet welkom in Volendam voor duel met Ajax'
Peter Bosz reageert: "Of Ajax mij heeft proberen te polsen?"
Garcia krijgt vraag over toekomst bij Ajax: "Wat denk je zelf?"
Ajacied rekent niet op WK-deelname: "Heb mijn vakantie al geboekt"
'Groep Ajax-fans valt vijf Feyenoord-supporter aan': "Heel triest"
Klaverboer na waterballet met Ajax: "Heb dit nog nooit meegemaakt"
Tika de Jonge legt uit: "Ik hoopte al op Ajax als tegenstander"
Verweij kritisch op Ajax-scouts: "Moeten toontje lager zingen"
Garcia haalt uit naar arbiter Joey Kooij: "Een gebrek aan respect"
Klaassen over dubieuze slotfase: "Dat is aan de heren in Zeist"
VIDEO | PSV-supporters vieren feest: "Helemaal niets in Amsterdam"
Oscar Garcia kritisch: "Voor mij is het een duidelijke penalty"
Steur zeer teleurgesteld: "Ajax hoort geen play-offs te spelen"
'Confrontatie Ajax- en Feyenoord-fans bij snelweg, auto uitgebrand'
Ajax veroordeeld tot play-offs na gelijkspel tegen SC Heerenveen
Garcia krijgt kritiek: "Hij heeft de groep voor de bus gegooid"
Hans Kraay jr. verwacht Ajax-exit: "Cruijff gaat hem opofferen"
Willaert: "Hij is een van de kandidaten voor de trainerspositie"
Opstelling Ajax bekend: Garcia kiest voor jong middenveld
Leon ten Voorde legt uit: "Ze moeten hopen dat Ajax niet wint"