Verweij voorspelt Ajax-transfer: "Belangstelling is gigantisch"

In de Kick-off podcast van De Telegraaf wordt besproken welke Ajax-spelers het ‘Feyenoord-DNA’ zouden hebben. Valentijn Driessen ziet Kenneth Taylor als een goede match met de Rotterdamse club. "Taylor zou wel goed bij Feyenoord passen met zijn werkethiek en hij is verschrikkelijk veelzijdig", stelt hij. "Maar hij heeft natuurlijk niet de uitstraling van een vedette."

Mike Verweij merkt op dat Taylor een typische Ajax-speler is, maar Driessen maakt een nuance. "Hij is een ras-Ajacied, maar dat is iets anders dan een ras-Ajax-voetballer. Heel veel trainers zijn fan van Taylor, omdat hij heel plichtsgetrouw is." Verweij voegt eraan toe dat de middenvelder in de belangstelling staat van buitenlandse clubs. "Niet alleen trainers, want ook de belangstelling uit het buitenland is echt gigantisch voor hem, omdat hij een hele veelzijdige speler is."