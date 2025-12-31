Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
Bjorn
bron: De Telegraaf

Mike Verweij sluit niet uit dat Ajax deze winter een sterkhouder kwijt gaat rekenen. In Turkije wordt Kenneth Taylor al een paar dagen in verband gebracht met een transfer naar Fenerbahçe.

De Turkse topclub had PSV-middenvelder Joey Veerman in het vizier, maar die transfer gaat deze winter niet door. Bij Ajax wordt wel sterk rekening gehouden met een uitgaande transfer van Taylor. "De verwachting is dat Taylor zal vertrekken", zegt Ajax-watcher Mike Verweij in een video van De Telegraaf

Taylor staat al langere tijd op de radar in Turkije. "Fenerbahçe had in eerste instantie Taylor op het oog, en toen doorgeschakeld naar Veerman, omdat Taylor in de belangstelling stond van wat grotere clubs", aldus Verweij.

De Ajax-watcher sluit niet uit dat Fenerbahçe opnieuw terugkeert in de strijd om Taylor, die nog een contract tot medio 2027 heeft in de Johan Cruijff ArenA. "Misschien zou Fenerbahçe weer een optie kunnen worden", denkt hij. "Er is wel meer belangstelling voor hem. Dat zal Ajax dan 18 tot 20 miljoen opleveren."

