Verweij voorspelt uitgaande transfer: "Interesse voor hem is enorm"

Ondanks dat gegeven, zit de halve wereldtop achter Hato aan "De interesse voor hem is enorm en daar kan Ajax ook gewoon een heel goede prijs voor krijgen. Overigens staat Ajax bij het standpunt dat ze het ook prima vinden als Hato en Taylor blijven", nuanceert de journalist van De Telegraaf vervolgens.



"Dat komt doordat de financiële positie van Ajax weer wat beter is dan hij was en Ajax ook niet meer hoeft te verkopen", legt Verweij uit. Valentijn Driessen vraagt Verweij of Ajax zelf met het duo praat over een langer verblijf. "Daar zijn ze wel mee bezig. Maar het zijn spelers die zelf zeggen toe te zijn aan een stap hogerop en die ook willen maken."



De Ajax-watcher benadrukt dat Ajax geen makkelijke gesprekken heeft met het duo. "Maar als er uiteindelijk niet de droomclub voor óf Taylor óf Hato voorbijkomt, zegt Ajax: 'Blijf hier dan nog een jaar Champions League voetballen.'" Hato ligt nog tot de zomer van 2028 vast in Amsterdam, Taylor tot medio 2027