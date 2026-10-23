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Verweij voorspelt: "Zal normaal gesproken niet verlengd worden"

Max
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Mike Verweij denkt dat Owen Wijndal bezig is aan zijn laatste seizoen bij Ajax. De linksback beschikt over een aflopend contract in Amsterdam. 

Wijndal kon na zijn transfer van AZ naar Ajax nooit écht voor langere tijd indruk maken. De linksback werd regelmatig genoemd als speler die op de vertreklijst stond, maar speelt nog altijd in Amsterdam. 

De laatste twee wedstrijden stond Wijndal weer in de basis én maakte hij een goede indruk. "Nu krijgt hij het vertrouwen van Míchel door de blessure van Caio Henrique", stelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Als deze jongen heel veel vertrouwen krijgt…"

Toch verwacht Verweij niet dat Wijndal een contractverlenging krijgt bij Ajax. "Kijk, uiteindelijk moet de lat op die plek wel omhoog. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af en dat zal normaal gesproken niet verlengd worden", aldus de clubwatcher. "Alleen, hij is nu wel heel erg nuttig voor dit Ajax."

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