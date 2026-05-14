Verweij vreest rampscenario voor Ajax: "Een internationale afgang"

"Het zou voor Ajax wel een ramp zijn", zegt Verweij in een video-item van De Telegraaf. "Als je aan Europees voetbal bij Ajax denkt, dan denk je aan de Champions League of minimaal Europa League, maar in de Conference League valt niet zoveel te verdienen. Het zou een internationale afgang zijn als Ajax vijfde zou worden en dan ook nog de play-offs om Conference League niet zou winnen."

Echter ziet de journalist ook een positieve kant aan het mislopen van Europees voetbal door Ajax. "Er is wel geconcludeerd dat de spelers van Ajax momenteel niet goed genoeg zijn, maar ook zeker niet fit genoeg. Het voordeel van volgend jaar zonder Europees voetbal is dat je van week tot week, van weekend tot weekend, volle bak kunt trainen met een nieuwe trainer die zijn systeem erin kan slijpen en de spelers vooral heel fit kan maken. Dat kan heel goed werken", besluit Verweij.