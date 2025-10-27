Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"

Mike Verweij begrijpt niets van de koers die ESPN onlangs insloeg met het publiceren van een achtergrondverhaal over John Heitinga en Ajax. In de Kick-off -podcast van De Telegraaf uit de journalist stevige kritiek op de sportzender, die volgens hem een rol op zich neemt die niet bij haar past.

"ESPN is er voor wedstrijdregistratie, dat doen ze uitstekend. Ze hebben goede commentatoren, goede verslaggevers en goede analisten. Wáárom gaan ze nu ook journalistje proberen te spelen?", vraagt Verweij zich hardop af.

De kritiek volgt op de rel rond Heitinga, die zich voorafgaand aan het duel met FC Twente fel verdedigde tegenover ESPN-verslaggever Cristian Willaert. "Ik neem aan dat je wel begrijpt dat ik hier alleen sta vanwege contractuele verplichtingen met ESPN. Jullie hebben een artikel uitgebracht waar zoveel onwaarheden in staan. Dat vinden wij, en ik, kwalijk", zei de Ajax-trainer toen zichtbaar geïrriteerd.

Ook Valentijn Driessen vindt er wat van. "Het mooie was ook dat ze schakelden naar Enschede en Willaert daar stond. Dat is een goede verslaggever. Hij werd aangekondigd als de Ajax-watcher. Hij zei: Ik ben wel Ajax-watcher, maar ik heb het niet geschreven, hoor. Dan denk ik: kom op, van je collega’s moet je het hebben", aldus Driessen.