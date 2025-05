Verweij waarschuwt Heitinga en Keizer: "Periode van heel zwaar weer"

"Het is Farioli die Ajax met een probleem heeft opgezadeld", zegt Verweij in de podcast van De Telegraaf. "Hij is heel goed in kansberekening, een heel slimme jongen. Hij heeft gezien: er komen zeven Mislintat-miskopen terug en er gaan sterkhouders verkocht worden. Hij kan dus opstappen met een tweede plaats en rechtstreekse kwalificatie voor Champions League-voetbal op zijn cv. Maar hij wist ook dat hij het tweede jaar waarschijnlijk slechter zou doen."

Volgens de journalist wacht zijn opvolgers een monsterklus. "Je kan er donder op zeggen dat Heitinga en Keizer door een periode van heel zwaar weer moeten. Die zullen in het begin alle zeilen bij moeten zetten om de boel op de rit te krijgen. Maar dat was onder Farioli ook gebeurd. Die had ook met een heel andere selectie moeten werken", aldus Verweij, die bijval krijgt van Driessen.

"Wat er in het eerste jaar gebeurde, had niemand verwacht. Ze dachten aan langzaam doorbouwen en over drie jaar te staan waar Ajax nu staat. Dat is veel sneller gegaan. Toen is Farioli aan het kansberekenen geslagen: wat we in drie jaar moesten doen, is nu in één jaar gebeurd. Maar de stappen die we in het vierde en vijfde jaar zouden maken, kunnen we niet in het tweede en derde jaar maken. Dus wat is handiger? Opstappen. En wie stappen erin? Dat zijn Ajacieden", aldus Driessen.