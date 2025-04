Verweij weet mogelijke opvolger Farioli: "Past bij de speelstijl"

Bij Ajax heerst optimisme over de prestaties van Francesco Farioli, maar tegelijkertijd is er de angst dat de succesvolle trainer niet lang te behouden is. Mocht een vertrek plaatsvinden heeft Mike Verweij de ideale trainer al op het oog.

Mike Verweij legt het uit: "Ik kan me zelfs voorstellen dat, kijk, bij Ajax, laat dat heel duidelijk zijn ze hopen dat Farioli blijft." Toch klinken er geluiden dat de clubleiding rekening houdt met een vertrek, mocht er een topclub aankloppen.

Valentijn Driessen bevestigt dat: "Ja, ook omdat je zelf natuurlijk zegt, Mike, dat ze in de clubleiding daar best wel twijfels zijn." Waarbij die twijfels vooral zitten in de vraag of Ajax Farioli wel kan behouden vanwege de afkoop clausule.

Verweij vult aan: "Ik heb ook gezegd, en dat was een aantal weken geleden, dat ze misschien wel hoopten dat er een goede club zou komen. Omdat ze dan op een sjieke manier afscheid van hem zouden kunnen nemen. Maar zolang er geen concrete interesse is, wil Ajax graag met Farioli door, gezien de recente resultaten."

Toch is Verweij van mening dat hij niet precies door kan gaan zoals hij dit jaar doet. "Met minder wisselingen in de opstelling, zoals hem eerder in de winterstop al werd meegegeven. Mocht Farioli uiteindelijk toch vertrekken, dan wordt er bij Ajax ook gekeken naar mogelijke opvolgers, zoals Simonis, en hoe die passen bij de gewenste speelstijl", aldus de journalist bij de nieuwe aflevering van Kick-Off de podcast.