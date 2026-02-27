Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Verweij weet wat Ajax in de zomer wil halen: "Aandachtspunt Cruijff"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Ajax wil komende zomer nadrukkelijk inzetten op het aantrekken van fysiek sterkere spelers. Dat zegt clubwatcher Mike Verweij namens De Telegraaf. Binnen de club klinkt al langer de roep om meer lengte en power in de selectie.

In de Kick-off-podcast van de krant werd het probleem rond standaardsituaties aangehaald. "Als je Fitz-Jim tegen Kaplan zet, dan vraag je om problemen. Tegen dat soort tegenstanders zou je man op man moeten spelen of je moet zeggen: ik haal Fitz-Jim eruit, want hij is te klein daarvoor. Op zo'n moment vind ik dat trainers moeten ingrijpen en dat heeft hij (Fred Grim, red.) niet gedaan", zegt Valentijn Driessen.

Verweij bevestigt dat het thema intern speelt: "Het is Grim die al een hele tijd pleit voor grotere en sterkere spelers. Als je de gemiddelde lengte ziet bij Ajax, is het echt een heel klein ploegje. Dat is ook wel één van de aandachtspunten voor Jordi Cruijff. Er moet een ommekeer in de selectie komen en dat er andere type voetballers komen. Een paar spelers die lengte en kracht hebben."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Dick Schreuder in Nijmegen

NEC-directeur laat zich uit over Ajax-geruchten Dick Schreuder

0
Jeffrey de Lange onder de lat bij Olympique Marseille

'Oud-Ajacied Jeffrey de Lange twijfelt over aanbod van Marseille'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid Ajax Podcasts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties