Verweij weet wat Ajax in de zomer wil halen: "Aandachtspunt Cruijff"

In de Kick-off-podcast van de krant werd het probleem rond standaardsituaties aangehaald. "Als je Fitz-Jim tegen Kaplan zet, dan vraag je om problemen. Tegen dat soort tegenstanders zou je man op man moeten spelen of je moet zeggen: ik haal Fitz-Jim eruit, want hij is te klein daarvoor. Op zo'n moment vind ik dat trainers moeten ingrijpen en dat heeft hij (Fred Grim, red.) niet gedaan", zegt Valentijn Driessen.

Verweij bevestigt dat het thema intern speelt: "Het is Grim die al een hele tijd pleit voor grotere en sterkere spelers. Als je de gemiddelde lengte ziet bij Ajax, is het echt een heel klein ploegje. Dat is ook wel één van de aandachtspunten voor Jordi Cruijff. Er moet een ommekeer in de selectie komen en dat er andere type voetballers komen. Een paar spelers die lengte en kracht hebben."