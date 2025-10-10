Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"

Max
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Mike Verweij gaat niet mee in de stevige kritiek van Valentijn Driessen richting Alex Kroes en Marijn Beuker. Driessen vindt dat het bestuur van Ajax met een statement moet komen over de positie van John Heitinga. 

Driessen denkt dat Kroes en Beuker nu 'ontsnappen' mocht Heitinga ontslagen worden, maar daar is Verweij het niet mee eens. "Het is ten eerste niet gezegd dat Kroes en Beuker buiten schot blijven als dit heel erg misgaat met Heitinga. Ten tweede, in het verleden zijn er ook wel vaker verkeerde trainers aangesteld bij heel veel clubs. Zij proberen te redden wat er te redden valt", stelt hij in Kick-off. "Of dat genoeg is, zal moeten blijken."

Gaan Kroes en Beuker dan helemaal vrijuit na de teleurstellende seizoenstart van Ajax. "Ajax heeft een selectie die totaal uit balans is. Kroes en Beuker moeten zich dat heel erg aanrekenen", oordeelt Verweij, "maar ze komen wel ergens vandaan. Voor de komst van Farioli zeiden ze nog zeker vier jaar nodig te hebben."

Ajax Podcasts Mike Verweij Valentijn Driessen Alex Kroes Marijn Beuker
