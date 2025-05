Verweij wil oud-Ajacieden bij exit Farioli: "Volkomen logisch"

Als Ajax besluit Francesco Farioli te ontslaan, zou het volgens Valentijn Driessen verstandig zijn om Erik ten Hag én Dusan Tadic terug te halen. Dat zegt hij in de Kick-Off -podcast van De Telegraaf . Na het mislopen van de landstitel zondag, doken al geruchten op dat Ajax afscheid wil nemen van de Italiaanse coach.

Volgens Valentijn Driessen zou een vertrek van Farioli niet veel voeten in de aarde hoeven te hebben. "Je kan natuurlijk in onderling overleg uit elkaar gaan. Daar hoef je niet zo zwaar aan te tillen dat het een ontslag is. Je voelt aan alles dat het niet lekker zit. Kroes bepaalt de lijn van Ajax en niet een passant. Als Kroes Tadic wil, dan moet Tadic komen." Mike Verweij vult aan dat als Kroes van Henderson af wil, hij ook zal vertrekken.

Eerder deze week gingen er geruchten dat Tadic openstaat voor een terugkeer. Farioli lijkt zich daartegen te verzetten, aldus Driessen. "Dat is nu wat er een beetje naar buiten komt bij ESPN. Ik kan mij ook wel voorstellen dat hij dat niet ziet zitten, want je hebt een heel talentvolle Mika Godts. Maar Tadic in de rol van Perisic, wie weet wat hij dan nog kan brengen."

"Ik zou zo'n speler er altijd bijhalen", gaat Verweij in op Driessen. "De informatie die ik heb, is dat Ajax eerst andere problemen heeft om op te lossen, maar ik vind het volkomen logisch dat je voor Tadic gaat." Verweij sluit af met de vraag of het voor Kroes verstandig zou zijn om Ten Hag en Tadic terug te halen, mocht Farioli vertrekken. "Ik denk het wel", reageert Driessen.