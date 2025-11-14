Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Verweij zet streep door Ajax-kandidaat: "Schijnt geen fan te zijn"

Max
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Mike Verweij en Valentijn Driessen denken niet dat Max Huiberts snel een overstap maakt naar Ajax of Feyenoord. De technisch directeur van AZ kondigde onlangs aan na dit seizoen te vertrekken uit Alkmaar. 

Huiberts werd daarom gelijk gelinkt aan andere clubs. "Er wordt gespeculeerd dat Feyenoord nog een goede technisch directeur zoekt, want Dennis te Kloese is daar algemeen en technisch directeur. Ajax is natuurlijk ook op zoek", vertelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Maar Huiberts schijnt geen groot fan te zijn van Ajax. Sterker nog, hij zou er een behoorlijke schurfthekel aan hebben. Dat hoor je bij AZ."

Verweij denkt dat Huiberts niet gelijk aan een nieuwe club gaat beginnen komende zomer. "Hij is 55 en heeft dit elf jaar gedaan en ik begreep ook dat dit behoorlijk de tropenjaren voor hem zijn geweest. Het zal me niets verbazen als hij eerst wat rust pakt", aldus de journalist.

Daar sluit Driessen zich bij aan. "Hij gaf het zelf ook min of meer aan in dat persbericht dat is uitgekomen dat het na elf tropenjaren tijd is om iets rustiger aan te doen en wat aandacht geven aan zijn familie", weet hij. "En ik denk dat hij daarna wel bij een grote club en wellicht in het buitenland aan de slag gaat."

