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Verweij zet streep door komst Ajax-doelwit: "Absoluut geen optie"

Sara
bron: Kick Off Podcast
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Bart van Rooij wordt binnenkort geen speler van Ajax, zo meldt Mike Verweij. Volgens De Telegraaf-verslaggever is de vleugelverdediger van FC Twente 'absoluut geen optie' voor de Amsterdammers. 

Verweij legt de situatie kraakhelder uit. "Ze hebben de contractsituaties en gelimiteerde transfersommen van ongeveer alle spelers in Europa in hun laptop staan. Dat is ook de reden dat je weleens een naam ziet opduiken. Dan wordt er gebeld naar de agent van Bart van Rooij: hé, hoe is zijn contractsituatie?", aldus Verweij.

"Dan wordt dat ergens geroepen, maar Van Rooij is absoluut geen optie voor Ajax", benadrukt de clubwatcher. Van Rooij zou dan wel goed bij de speelwijze van Ajax-trainer Míchel passen, maar het prijskaartje van tien miljoen is nog te gortig voor de Amsterdammers. 

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