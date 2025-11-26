Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

"Het was iets beter dan de wedstrijd tegen Excelsior. Maar dat was natuurlijk ook wel een dramatisch dieptepunt, een historische nederlaag". begint Verweij in een video. "Maar het was nu wat beter, en we moeten ook niet vergeten dat Benfica ook niet zoveel voorstelt. Dus ik snap het optimisme bij Ajax, maar het is eigenlijk wel zo dat een kinderhand snel gevuld is."

Verweij wijst erop dat trainer Fred Grim vooraf had aangegeven meer met vastigheden te willen werken. "Dat betekende niet dat hij elke keer met dezelfde opstelling zou gaan spelen. Deze spelers stelde hij op omdat hij nieuwe inzichten wilde krijgen. Ik kan me voorstellen dat een aantal dingen hem bevallen zijn. Youri Regeer deed het best aardig. Ko Itakura op het middenveld, later op initiatief van het elftal zelf kwam hij in de laatste lijn te voetballen, die deed het goed. En het allergrootste lichtpuntje was natuurlijk Rayane Bounida."

De jonge aanvaller maakte veel indruk op Verweij. "Ik vond Bounida wel een verademing. Een jongen uit de eigen jeugd, dat is ook wat de fans willen zien. Maar Bounida deed het echt leuk, speelde ook twee spelers door de benen. Het publiek was erg enthousiast, dat is wat je wil zien in tijden dat het niet goed gaat bij Ajax. Vaak is dat ook de basis van een wederopstanding: gewoon veel jeugd inzetten en vertrouwen geven."

Verweij is duidelijk gecharmeerd van de Belg. "Maar dit is wel een heerlijke voetballer", vervolgt hij. "Het is nog vrij licht en het is pas zijn eerste basisplaats, dus er moet nog een hoop verbeteren. Maar als je hem net ook bij de persconferentie zag: het is een leuk, fris joch en zo voetbalde hij ook. Vrij, onbevangen. Dat was voor mij wel het lichtpuntje van de avond."

Toch overheerst ook bij Verweij het gevoel dat Ajax meer had verdiend. "Ze hadden ook veel meer balbezit, evenveel schoten op doel en als je ziet hoe de 0-1 tot stand komt, komt het vanuit een corner die nooit gegeven had mogen worden, omdat er buitenspel voorafging. Ajax kreeg twee hele goede kansen via Davy Klaassen. Die had hij echt moeten maken. Ajax had dat punt wel verdiend."