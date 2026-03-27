Verweij ziet kans voor ex-Ajacied: "Denk dat dit moment ideaal is"
In aanloop naar het interlandduel met Noorwegen wordt er volop gespeculeerd over de spitspositie bij het Nederlands elftal. Daarbij klinkt ook een opvallende Ajax-link: journalist Mike Verweij ziet in Brian Brobbey, voormalig Ajacied, de ideale kandidaat om weer minuten te maken in Oranje.
"Koeman zei op de persconferentie (donderdag, red.) dat Donyell Malen zou starten, maar gaf nog niet weg waar", begint Verweij in de Kick-off podcast van De Telegraaf.. "Het zou kunnen dat hij in de spits staat. Dat deed hij in de jeugd vaak en nu ook bij Roma, maar in het Nederlands elftal is hij juist van hele grote waarde geweest als rechtsbuiten", legt hij uit. Daarmee zet hij vraagtekens bij een rol van Malen in de punt van de aanval.
Volgens Verweij ligt er juist een uitgelezen kans voor een oude bekende van de Johan Cruijff ArenA. "Ik denk dat dit een ideaal moment is om Brobbey weer eens te zien in het Nederlands elftal, met Malen als rechtsbuiten. Ik verwacht ook dat Koeman daarvoor gaat kiezen", stelt hij. Daarmee schuift hij de voormalig Ajax-spits nadrukkelijk naar voren als optie voor de basis.
