Verweij ziet kansen voor Ajax: "Dan zouden ze hem kunnen huren"
Ajax wil zich deze winter graag versterken met Edson Alvarez. Volgens Mike Verweij wordt het belangrijk of het Fenerbahce lukt om N'Golo Kante binnen te halen.
De technisch directeur van Fenerbahce liet onlangs weten dat Alvarez deze winter niet weg mag, maar volgens Verweij liggen er wel kansen voor Ajax. "Beuker is niet voor niets die kant op gevlogen na de wedstrijd tegen Villarreal", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Als Kanté, die na dit seizoen transfervrij is, nú al naar Fenerbahçe komt, wordt het risico groot dat Álvarez tot het WK niet veel speelt. Dan gaat hij zelf misschien wel druk zetten om daar weg te gaan."
Volgens Verweij liggen er dan kansen voor de Amsterdammers. "Dan zou Ajax hem kunnen huren van West Ham. De td van Fenerbahçe heeft geroepen dat er nu geen sprake van is. Dat is ook logisch, want Kanté is nog niet binnen. Álvarez speelt in principe alles. Als Kanté niet komt, zal het een onmogelijke opgave worden voor Ajax. Anders zien ze een kans", besluit de journalist.
