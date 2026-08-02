Verweij ziet rol voor afgeschreven Ajacied: "Kan meer uit komen"

Wijndal speelt al even bij Ajax en wordt regelmatig genoemd op de 'vertreklijst'. Toch staat de linksback nog altijd onder contract in Amsterdam en krijgt hij nu onder Míchel opnieuw de kans zich te bewijzen. "Kennelijk doet hij toch iets op de trainingen, waardoor trainers in de voorbereiding elke keer voor hem kiezen. Ze zien toch iets in hem", stelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf.

De linksback kreeg in het tweeluik tegen Vojvodina twee keer de voorkeur boven Henrique. "Je ziet ook wel bij Wijndal, vind ik, nu hij in een veel duidelijker systeem speelt, dat het nog steeds niet zo is dat hij zijn droomtransfer naar Real Madrid gaat maken, maar je ziet wel dat hij veel meer kan dan hij de afgelopen tijd heeft laten zien in Amsterdam", oordeelt Verweij. "Er kan veel meer uit komen."