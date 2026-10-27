Verweij ziet supertandem bij Ajax: "Die genieten van elkaar"
Abdellah Ouazane en Julian Brandt lijken elkaar steeds beter te vinden bij Ajax. Mike Verweij en Valentijn Driessen zagen tijdens de 1-2-zege op Sparta Rotterdam hoeveel plezier de twee aanvallend ingestelde spelers aan hun samenspel beleven.
Ouazane begon op Het Kasteel in de basis en opende met een fraaie treffer de score. Verweij vindt dat Ajax het zeventienjarige talent structureel aan de aftrap moet laten verschijnen.
"Hij moet één iemand natuurlijk altijd opstellen", vertelt Verweij over Ouazane. "Ook om deze jongen Europees in de etalage te zetten. Dit is zo'n uitzonderlijk talent, zeventien jaar… Door hem heel veel te laten spelen, krijgt hij ook heel veel inhoud."
De journalist is onder de indruk van de doelpunten die Ouazane al namens Ajax heeft gemaakt. "Als je ziet wat voor goals hij al heeft gemaakt: tegen Heerenveen, Atalanta en deze goal, het zijn allemaal plaatjes."
Ook Driessen vindt dat Ouazane vaker vanaf het eerste fluitsignaal moet spelen. De jonge Marokkaan moet het nu nog regelmatig doen met een rol als invaller. "Het schiet gewoon niet op om iedere keer vanaf de bank te beginnen."
Verweij zag vanaf de tribune bovendien een bijzondere klik ontstaan tussen Ouazane en Brandt. De twee zoeken elkaar veelvuldig op en lijken zichtbaar te genieten van hun gezamenlijke acties.
"Je merkt ook het plezier bij Brandt, die geniet van Ouazane. En Ouazane geniet van Brandt. Die vinden het echt heerlijk om met elkaar te voetballen, die zoeken elkaar ook veel. Dat is natuurlijk een supertandem."
Verweij ziet supertandem bij Ajax: "Die genieten van elkaar"
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