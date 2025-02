Verweij ziet zorgwekkende trend: "Verkopen liever niet aan Ajax"

Nederlandse clubs als FC Twente, FC Utrecht en AZ verkopen hun spelers liever niet meer aan de traditionele topdrie in Nederland: Ajax, PSV en Feyenoord. Volgens Mike Verweij moeten de Nederlandse topclubs zich zorgen maken om deze trend. Deze winter vertrok onder andere Anass Salah-Eddine voor een flink bedrag naar AS Roma.

PSV zou ook interesse hebben getoond in de vleugelverdediger van FC Twente. Verweij merkt dat spelers uit de subtop steeds vaker van de Eredivisie naar het buitenland vertrekken. "Dat is wel een trend waar de topclubs zich zorgen om moeten maken", stelt Verweij bij de Kick-off podcast. "De clubs net onder de top 3, verkopen hun spelers liever niet meer aan Ajax, Feyenoord of PSV. Salah-Eddine ging uiteindelijk naar AS Roma, dat ook meer bood, maar ik weet niet hoe ver PSV wilde gaan."

Verweij snapt wel dat clubs als AZ, FC Twente en FC Utrecht hun spelers liever niet meer kwijtraken aan de traditionele topdrie, helemaal in de winter. "De topclubs staan toch vaak met lege handen. Ik begrijp het ook wel, je zit in een lopende competitie en je speelt nog tegen PSV. Als je hem dan aan het buitenland kunt verkopen, zou ik dat denk ik ook doen', aldus Mike Verweij.