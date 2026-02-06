Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Verweij: "Zijn bij Ajax overtuigd dat er een Resink-clausule is"

Thomas
bron: Kick Off
Stije Resink
Stije Resink

De transferperikelen rond Stije Resink nemen verder toe. De aanvoerder van FC Groningen staat nadrukkelijk op de radar van meerdere clubs, waaronder Ajax en Benfica. Vooral de vraag of er een clausule in zijn contract staat, zorgt voor verdeeldheid tussen betrokken partijen.

Mike Verweij bevestigt in de podcast Kick-off dat er volgens zijn informatie wel degelijk zo’n afspraak bestaat. "Het bijzondere is dat mensen rondom Resink en bij Ajax beweren dat er sprake is van een clausule van zes miljoen euro, maar bij Groningen wordt dat ten stelligste ontkend", zegt Verweij. Daarmee staan de geluiden vanuit Amsterdam haaks op die van de clubleiding in Groningen.

Volgens Verweij is het niet ongebruikelijk dat er bewust onduidelijkheid wordt gecreëerd over dergelijke afspraken. "Het is ook vaak zo dat clubs en zaakwaarnemers van spelers willen dat zo’n clausule naar buiten komt, want vaak wordt het gedeeld met de club en zaakwaarnemer als er meer betaald wordt", legt hij uit. 

De journalist plaatst vraagtekens bij de ontkenning vanuit het noorden. "Ik kan me ook niet voorstellen dat Groningen daarover liegt. Bij Ajax zijn ze er heilig van overtuigd dat er wél een clausule is", aldus Verweij.

