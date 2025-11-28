Verweij: 'Zijn naam valt in een soort John de Wolf-rol bij Ajax'

Ajax moet Wesley Sneijder binnenhalen, vindt Valentijn Driessen. Niet als technisch directeur, maar in een rol waarin hij overal kan meedraaien binnen de club. Volgens de journalist zou de oud-middenvelder uitstekend passen als verbindende kracht in Amsterdam. Mike Verweij bevestigt bovendien dat Sneijders naam intern al genoemd wordt.

Sneijder liet voorafgaand aan Ajax - Benfica (0-2) weten open te staan voor een functie bij de club. Driessen ziet dat wel zitten: "Je moet iemand hebben met een gezicht van Ajax. Ik vind Wesley Sneijder daar de ideale man voor, om daarin mee te lopen, om bij de club betrokken te worden", zegt hij bij Kick-off.

Daarbij benadrukt hij dat Sneijder niet als technisch directeur hoeft te komen. "Niet als technisch directeur, dat begrijp ik. Maar wél als iemand die met de td meeloopt. Sneijder loopt ook overal binnen. Die kent ook iedereen."

Volgens Verweij wordt er bij Ajax zelfs aan een andere rol gedacht: "De naam van Wesley valt ook in een soort John de Wolf-rol bij Ajax. Misschien is hij wel de ideale assistent." De Wolf fungeert bij Feyenoord als rechterhand van Robin van Persie, een functie die hij al jaren vervult.

Driessen ziet Sneijder als een veelzijdige kracht binnen de club: "Ik zou Wesley bij Ajax laten functioneren waar hij op dat moment nodig is." De journalist is bovendien onder de indruk van Sneijders oog voor talent. "Die Bounida kwam het veld op, en toen zei Wesley al: ik zie dat die jongen een goede wedstrijd gaat spelen. Dat is wel iets. Ik kan het aan een warming-up niet zien. Hij wel."