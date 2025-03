Verweij zou 2 Ajacieden in basis PSV zetten: "Daar houdt het op"

Ajax leidt met vijf punten in de Eredivisie, al kan niet gesteld worden dat de Amsterdammers per definitie een betere selectie hebben dan PSV. Dat concludeert Mike Verwij in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.

Spelers als Joey Veerman en Jerdy Schouten krijgen veel kritiek nu PSV het vaak laat afweten. "Het is ook een beetje het opportunisme van de voetballerij. Want wat vorig jaar geweldig was, kan er nu opeens niks meer van. PSV zit gewoon in een hele slechte fase. Het is niet zo dat ze er helemaal niks meer van kunnen, want dan hadden ze ook niet het niveau van vorig jaar aangetikt", meent Verweij bij De Telegraaf.

Verweij zou echter weinig PSV-spelers ruilen voor Ajacieden. "Hoeveel Ajax-spelers zou je er bij PSV inzetten? Hato. Pasveer misschien, als je Benítez af en toe ziet grabbelen. Maar daar houdt het eigenlijk wel mee op, denk ik. Ajax heeft kwalitatief een veel mindere selectie", besluit Verweij.